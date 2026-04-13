Terza vittoria per i Frogs Legnano in IFL contro Aquile Ferrara

ANNUNCIATO UN NUOVO NOME NELLA HALL OF FAME( foto-webpam)

Legnano, 13 aprile 2026 – I FROGS Legnano vincono anche la terza partita di Campionato IFL, con un risultato finale di 30-29 su Aquile Ferrara, allo Stadio Mari di Legnano. Una vittoria di misura che riflette una partita intensa e combattuta.

Dopo un primo quarto dagli equilibri incerti, con un intercetto a testa per ciascuna squadra (per i FROGS realizzato da Paglicci #23) e una prima segnatura di Ferrara, i FROGS si portano subito al pareggio nel secondo quarto con touchdown di Matteo Rai (#87) su pass di Taylor (#0), e poco dopo salgono in vantaggio ad opera di Niccolò Pulsinelli (#13) ancora su pass del QB americano. Entrambi i TD vedono la conversione positiva di Carlo Tenerini (#77) portando i FROGS all’intervallo con uno score di 14 – 7.

Il rientro dall’half time vede Luke Caliendo (#29) segnare il terzo touchdown FROGS, con conversione positiva del kicker. Ferrara reagisce e segna nuovamente, ma il tentativo di conversione viene bloccato e la palla è recuperata da Saad Ali (#1), che ripercorre tutto il campo fino alla endzone avversaria. 23 – 13 per i FROGS.

Nel terzo quarto arriva una nuova segnatura neroargento dalle mani di Matteo Mozzanica (#88), ma Aquile accorcia le distanze con due touchdown, entrambi con conversione da due punti, che li portano a un soffio dal punteggio neroargento. La difesa di Legnano tiene, e la partita si chiude con la vittoria di Legnano 30-29.

“Ferrara è una buona squadra e oggi lo ha dimostrato, ma sappiamo che la partita sarebbe dovuta andare un po’ meglio” – commenta Cody Kent, Head Coach FROGS Legnano. “Una vittoria è una vittoria, ma sono i dettagli a frenarci ancora, come i falli e i turnover. Finché non risolveremo questi aspetti, saremo noi stessi a rendere le partite così tirate, con i nostri errori. Saad ha recuperato un calcio bloccato con un’azione cruciale, e la difesa ha recuperato diversi palloni, questo è stato fondamentale e dimostra quanto ci stiano lavorando con coach Dykstra. Le squadre speciali sono migliorate molto. Dobbiamo sistemare il resto per andare avanti”.

(Cubo Photo Milano)

HALL OF FAME

Durante l’intervallo della partita, i FROGS hanno celebrato ancora una volta la lunga e gloriosa storia della società, annunciando il secondo ingresso nella Hall of Fame. A ricevere la targa è stato Danilo Bernasconi, figura storica per la società, presenza certa e immancabile agli allenamenti e durante le partite di ogni categoria, sempre disponibile a supportare giocatori e dirigenti.

Danilo Bernasconi ha iniziato a seguire i FROGS Legnano nel 1981 come tifoso, diventando negli anni un sostenitore appassionato e sempre presente, al seguito della squadra in ogni occasione fino al 2001. In quell’anno, ha compiuto il passaggio da semplice tifoso a membro attivo della società, assumendo inizialmente il ruolo di responsabile del materiale. Con il tempo ha ampliato il proprio contributo, ricoprendo incarichi sempre più rilevanti: è stato coach, AF5, dirigente e membro del direttivo, partecipando in modo diretto e concreto alla crescita e alla gestione della squadra.

I FROGS torneranno in campo sabato 18 aprile in trasferta sul campo del Velodromo Vigorelli di Milano, dove affronteranno i Rhinos Milano per il derby lombardo, una delle sfide più attese del campionato IFL.

I FROGS Legnano

Team storico del Football americano in Italia, fondato nel 1977, fu una delle prime società nate sull’onda della presenza americana nelle basi NATO. Vincitore di 6 Campionati italiani, 1 Coppa Italia e 1 Campionato Europeo Senior, oltre a 2 Campionati giovanili Tackle Under 21, è tutt’oggi una delle squadre di vertice nel Campionato Italiano di 1° Divisione Tackle (IFL), concludendo la scorsa stagione in semifinale. Partecipa, inoltre, ai Campionati Tackle giovanili e ai Campionati Flag – disciplina olimpica dal 2028 – nelle categorie Senior maschile e Junior (miste). Ogni anno diversi suoi atleti sono convocati nella Nazionale, rappresentando quindi l’Italia nelle competizioni mondiali ed europee.