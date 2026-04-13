Subbuteo : il Ternano Marco Perotti vince il torneo Waspa di Grottaferrata Roma

Domenica 12 Aprile 2026 a Grottaferrata in provincia di Roma si e’ disputato il torneo di subbuteo tradizionale del Circuito amatoriale internazionale Waspa .

L’ evento e’ stato organizzato dal Subbuteo Club Alba Roma ,ottima organizzazione della competizione grazie a Luca Di Lullo .

Vince il trofeo il giocatore Ternano Marco Perotti che nel circuito Waspa milita con il Subbuteo club Terni 2014 .

Ecco il cammino che ha portato Perotti alla vittoria :

Vince la prima partita con Poncetta 3 a 0 ,

La seconda 4 a 0 con Galieti , poi vince 3 a 0 con Alfonsi , poi pareggio con Di Lullo 1 a 1 , poi vittoria finale con D ‘Amico per 4 a 1 .

Quattro Vittorie e un pareggio , con 14 gol fatti e due subiti .

Ecco il podio finale : primo Marco Perotti del Subbuteo Club Terni 2014 Waspa , secondo Riccardo Galieti SS Lazio Tfc e poi terzo Francesco D’ Amico del Subbuteo Club Alba Roma .

Prossimo appuntamento Per Perotti il 18 e il 19 aprile in Fisct con il Subbuteo Taranto a Roma per i tornei di calcio tavolo e subbuteo tradizionale , Anche Maggio sarà un mese ricco di Tornei targati Fisct sempre nella Capitale con altri due appuntamenti il 3 e il 24 , poi la Coppa Italia di Subbuteo tradizionale in Toscana a Castiglione della Pescaia verso il 9 .

Poi il 13 giugno a Roma Perotti sarà impegnato per le qualificazioni del campionato nazionale Lnd Figc Fisct di subbuteo tradizionale presso la location del Centro Sportivo in miniatura in zona Balduina , qui Marco rappresenterà la squadra rossoverde della sua città Terni , la Polisportiva Ternana.

Vittoria importante questa del Torneo di Grottaferrata che conferma il buon momento del giocatore Ternano soprattutto nella disciplina del Subbuteo classico .