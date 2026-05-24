Conte dice addio al Napoli: commozione e applausi al Maradona

Una serata intensa e ricca di emozioni quella vissuta allo Stadio Diego Armando Maradona, dove Antonio Conte ha salutato il popolo azzurro al termine della vittoria contro l’Udinese Calcio.

Il successo finale ha consentito al SSC Napoli di chiudere il campionato al secondo posto, dietro all’FC Internazionale Milano. Dopo il triplice fischio, la squadra guidata da capitan Giovanni Di Lorenzo ha voluto condividere un momento simbolico con il proprio allenatore, chiamandolo sotto le curve per una foto celebrativa insieme ai tifosi.

Conte, visibilmente emozionato, ha risposto con lunghi applausi rivolti agli spalti e successivamente ha effettuato un giro di campo per salutare tutto il pubblico presente, ricevendo cori e grande affetto dai sostenitori partenopei.

L’allenatore salentino è ora atteso in conferenza stampa insieme al presidente Aurelio De Laurentiis, dove dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale della separazione dal club azzurro dopo due stagioni sulla panchina napoletana.