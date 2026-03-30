Napoli, caso Lukaku: rottura totale? Il club alza la voce

Il rapporto tra Romelu Lukaku e il Napoli è arrivato a un punto critico. Negli ultimi giorni, infatti, la situazione tra l’attaccante belga e la società partenopea si è trasformata in un vero e proprio braccio di ferro che potrebbe avere conseguenze pesanti sul finale di stagione.

Secondo quanto emerso, Lukaku avrebbe scelto di rimanere in Belgio per proseguire il recupero fisico, senza rientrare immediatamente a Napoli. Una decisione che non sarebbe stata concordata con il club e che ha irritato profondamente la dirigenza azzurra. Il Napoli, infatti, si aspettava il ritorno del giocatore per monitorare da vicino le sue condizioni e reintegrarlo gradualmente nel gruppo.

La società avrebbe quindi imposto una linea dura: rientro immediato oppure possibili provvedimenti disciplinari. Sul tavolo ci sarebbero diverse opzioni, dalla multa fino alla clamorosa esclusione dalla rosa, segnale evidente di una frattura ormai difficile da ricomporre.

Dal canto suo, Lukaku ritiene prioritaria la piena guarigione. L’attaccante non si sentirebbe ancora al meglio dopo alcuni problemi muscolari e avrebbe preferito affidarsi a un programma personalizzato lontano dall’Italia, nel tentativo di evitare ricadute e tornare in campo solo quando realmente pronto.

Il caso rischia ora di andare oltre la gestione dell’infortunio. I rapporti tra le parti appaiono tesi e non si esclude che la vicenda possa avere ripercussioni anche sul futuro del giocatore in maglia azzurra. Con il mercato estivo all’orizzonte, l’ipotesi di una separazione anticipata non è più da escludere.

Intanto, i tifosi restano in attesa. Tra esigenze tecniche e questioni disciplinari, il Napoli si trova davanti a una scelta delicata: recuperare uno dei suoi uomini chiave o voltare pagina prima del previsto.