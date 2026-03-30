Roma in ansia: Wesley ko, tegola sulle fasce per il finale di stagione

Brutte notizie in casa Roma. L’infortunio di Wesley França rischia di pesare come un macigno nella fase più delicata del campionato, proprio quando la squadra è chiamata a dare il massimo per centrare i propri obiettivi.
L’esterno brasiliano si è fermato durante gli impegni con la nazionale, accusando un problema muscolare alla coscia destra. Un infortunio che ha immediatamente fatto scattare l’allarme nello staff medico giallorosso, costringendo il giocatore a rientrare anticipatamente nella capitale per sottoporsi agli esami strumentali.
I controlli hanno confermato una lesione muscolare, la cui entità precisa determinerà i tempi di recupero. Al momento, la certezza è una: Wesley salterà i prossimi impegni, a partire dalla sfida di cartello contro l’Inter. Un’assenza pesante, considerando il rendimento crescente del brasiliano nelle ultime settimane.
La sua velocità, la capacità di spingere sulla fascia e l’equilibrio garantito in entrambe le fasi lo avevano reso un elemento chiave nello scacchiere tattico della Roma. La sua indisponibilità obbligherà ora l’allenatore a rivedere le soluzioni sugli esterni, affidandosi alle alternative presenti in rosa.
Lo staff medico manterrà monitorata quotidianamente la situazione, ma lo scenario più prudente parla di uno stop di alcune settimane. Tradotto: Wesley potrebbe rientrare solo verso la fine di aprile, lasciando la Roma senza uno dei suoi uomini più in forma nel momento cruciale della stagione.
Tra corsa europea e impegni ravvicinati, i giallorossi sono chiamati a reagire. Ma la perdita di Wesley rappresenta senza dubbio una complicazione in più in una fase già decisiva del campionato.