Donnarumma carica l’Italia: “Dobbiamo essere squadra, niente paura”

Alla vigilia della sfida contro la Bosnia, anche Gigio Donnarumma ha preso la parola per caricare l’Italia in un momento decisivo del suo percorso.

Il capitano azzurro ha sottolineato l’importanza dell’approccio mentale: concentrazione, unità e spirito di gruppo saranno fondamentali contro la Bosnia ed Erzegovina. “Dobbiamo essere squadra”, è il concetto centrale delle sue dichiarazioni, un invito a restare compatti nei momenti difficili.

Donnarumma ha poi insistito sulla gestione della pressione: partite come questa si giocano anche con la testa, oltre che con le qualità tecniche. Nessuna paura, ma grande rispetto per un avversario che può mettere in difficoltà chiunque, soprattutto in casa.

Il portiere azzurro ha richiamato tutti alla responsabilità, sottolineando come sia fondamentale evitare errori e cali di attenzione. In gare così equilibrate, anche un episodio può fare la differenza.

In linea con le parole del CT Gennaro Gattuso, anche Donnarumma ha ribadito che non ci sono alibi: servirà un’Italia concreta, pronta a soffrire e a lottare su ogni pallone.

Il messaggio è chiaro: testa alta, massima concentrazione e spirito di squadra. Solo così gli Azzurri potranno superare un ostacolo fondamentale nel cammino verso il Mondiale.