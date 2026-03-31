Bosnia-Italia, Gattuso: “Servirà una grande Italia”

Alla vigilia della sfida contro la Bosnia, Gennaro Gattuso lancia un messaggio chiaro e diretto: l’Italia dovrà assumersi tutte le responsabilità, senza cercare scuse

“Servirà una grande Italia”, ha ribadito il commissario tecnico, ai microfoni Sky – sottolineando l’importanza di una prestazione completa sotto ogni punto di vista. Contro la Bosnia ed Erzegovina non basteranno qualità tecniche e talento: serviranno carattere, concentrazione e spirito di sacrificio.

Gattuso è stato netto anche su un possibile fattore esterno come il terreno di gioco: “Il campo non deve essere un alibi”. Un concetto che riflette perfettamente la sua filosofia: niente attenuanti, solo mentalità e voglia di vincere, indipendentemente dalle condizioni.

Il CT è poi tornato su un episodio recente, commentando l’esultanza di Federico Dimarco: “Ci siamo fatti male da soli”. Una frase che lascia intendere come, più degli avversari, siano stati gli errori e i cali di attenzione a penalizzare gli Azzurri.

Parole che suonano come un richiamo forte alla responsabilità collettiva. Per Gattuso, infatti, il vero salto di qualità passa dalla capacità di evitare ingenuità e restare lucidi nei momenti chiave della partita.

ll commissario tecnico dell’Italia ha sottolineato l’importanza dell’attaccante bosniaco Džeko definendolo il principale riferimento offensivo della Bosnia ed Erzegovina:”Un giocatore capace non solo di segnare, ma anche di far salire la squadra e mettere in difficoltà qualsiasi difesa , sa fare tutto”, è il senso del messaggio lanciato da Gattuso, che ha chiesto ai suoi difensori massima attenzione, soprattutto nei duelli fisici e nelle palle alte.

Per l’Italia, dunque, la partita passa anche da qui: limitare Džeko significa togliere ossigeno all’attacco bosniaco. Gattuso ha insistito su concentrazione, marcature strette e lavoro di squadra, evitando di lasciare uno contro uno troppo rischiosi.

Il messaggio è chiaro: contro la Bosnia servirà un’Italia solida, concreta e soprattutto matura. Senza alibi, senza distrazioni. Solo così gli Azzurri potranno portare a casa una vittoria fondamentale.