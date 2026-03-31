Bosnia Erzegovina -Italia , le probabili formazioni

(Sergio Chiaretti)- Ultimo atto Quaificazioni playoff, ai prossimi Mondiaoi di Calcio 2026.Gli azzurri di Gattuso in campo questa sdera 31 marzo calcio d’inizio alle ore 20,45 contro la Bosni Erzegovina . Allo stadio Bilino Polie di Zenica.
Dopo la vittoria controml’Irlanda del Nord gli azzurri nella sida decisiva contro la Bosnia Erzegovina. ll ct sembra intenzionato a schierare la stessa formazione che ha battuto l’Irlanda del Nordo (2-0) a Bergamo : coppia d’attacco compiosta da Retegui-Kean , con Pio Esposito pronto a sebentrare dalla panchna. Lungo le due corsie esterne : Politano a destra , favorito su Palestra, a sinistra Federico Di Marco.
Il match tra Bosnia Erzegovina – Italia, valido per la finale dei play-off delle qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026, sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1 HD ed in diretta streaming su Rai Play,
PROBABILI FORMAZIONI BOSNIA-ITALIA
Bosnia Erzegovina (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Memic, Sunjic, Tahirovic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko. CT: Barbarez.
Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. CT: Gattuso.
Arbitro : Turpin (Francia)