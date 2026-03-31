L'Italia non va ai Mondialie 2026. Azzurri sconfitti dalla Bosnia ai calci di rigore

Bosnia Erzegovina -Italia , le formazioni ufficiali

Marzo 31, 2026
scritto daRedazione

Bosnia-Italia, finale dei playoff Mondiali. La nazionale azzurra si gioca tutto in quel di Zenica per tornare a disputare la rassegna iridata dodici anni dopo l’ultima volta e dopo aver saltato le due precedenti.

Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali

BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Memic, Sunjic, Basic, Bajraktarevic; Demirovic, Dzeko.
Ct: Barbarez.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.
Ct: Gattuso

