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Bosnia Erzegovina -Italia , le formazioni ufficiali
L’Italia non va ai Mondialie 2026. Azzurri sconfitti dalla Bosnia ai calci di rigore
L'Italia per la terza volta non parteciperà ai Mndiali . Azzurri sconfittidalla Bosnia ai calci di rigore

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Marzo 31, 2026
scritto daRedazione
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