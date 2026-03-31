Ialia U21 travolge la Svezia: 4-0 in trasferta e prova di forza degli Azzurrini

Prestazione convincente e ricca di qualità per l’Italia Under 21, che i supera con un netto 4-0 la Svezia Under 21 in una gara valida per le qualificazioni agli Europei di categoria.

Sul campo svedese di Borås, gli Azzurrini hanno imposto fin da subito il proprio ritmo, mostrando superiorità tecnica, organizzazione e grande concretezza sotto porta. Il match si sblocca già al 18’, quando Koleosho realizza un calcio di rigore con freddezza. Passano appena tre minuti e lo stesso attaccante firma la doppietta personale, indirizzando definitivamente la partita.

Nel secondo tempo l’Italia non abbassa l’intensità. Al 50’ arriva il terzo gol con Ndour, bravo a inserirsi e finalizzare un’azione corale ben costruita. La squadra continua a dominare il gioco e al 63’ cala il poker con Lipani, che chiude i conti con una conclusione precisa.

La Svezia Under 21 prova a reagire, ma trova davanti una difesa italiana solida e attenta, capace di neutralizzare ogni tentativo avversario. Il portiere azzurro vive una serata relativamente tranquilla, segno del controllo totale esercitato dalla squadra.

Questa vittoria rappresenta un segnale importante per l’Italia Under 21, che conferma il proprio valore nel girone e rafforza le ambizioni di qualificazione. Oltre al risultato, a convincere è stata soprattutto la qualità del gioco e la maturità mostrata da un gruppo giovane ma già molto competitivo.

Se il percorso continuerà su questa linea, gli Azzurrini potranno essere protagonisti anche nella fase finale del torneo.