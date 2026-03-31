L’Italia per la terza volta non parteciperà ai Mndiali . Azzurri sconfittidalla Bosnia ai calci di rigore

Per la terza edizione di fila,l’Italia non prenderà parte ai Mondiali 2026, dopo 120 minuti i due tempi regolemantari terminati 1-1 alla fine a volare negli Stati UNiti è la Bosnia la formazione allenata da Barbarez batte l’Italia (5-2), dopo i calci di rigore.



La partita di Zenica si mette bene per gli azzurri che passano in vantaggio con Kean cghe sfrutta un errore di un rilancio del porteire bosniaco , servito da Barella e colpo perfetto all’incrocio die pali.

Al 41′, però, Bastoni commette fallo da ultimo uomo e si fa espellere da Turpin. Italia indieci , per tutto il secondo tempo , azzurri arroccati nella prpria metà campo . Nonostante l’inferiorità numerica, Kean, Pio Esposito e Dimarco hanno le occasioni per raddoppiare ma sbagliano clamorosamente. Al 79′ arriva il pareggio di Tabakovic, appena entrato un gol rcambolesco a lungo le prteste degli azzurri per una presunta spnta di Dezko su Mancini. Nei supplementari poco o nulla, così si va ai rigori: Pio Esposito calcia fuori, Cristante prende la traversa mentre la Bosnia non sbaglia mai e va ai Mondiali. E saranno altri quattro anni di attesa per la nostra Nazionale, che non partecipa alla fase finale dal 2014. L’ennesimo passo falso del nostro calcio.

IL TABELLINO

BOSNIA-ITALIA 1-1 (5-2 DCR)



Bosnia (4-3-3): Vasilj; Memic (26′ st Burnic), Muharemovic, Katic, Kolasinac (1′ st Alajbegovic); Dedic, Sunjic (1′ st Tahirovic), Basic (26′ st Tabakovic); Demirovic (10′ 2ts Hadziahmetovic), Dzeko, Bajraktarevic. A disp.: Hadizic, Zlomislic, Mujakic, Celik, Gigovic, Bazdar, Radeljic. All.: Barbarez

Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano (1′ st Palestra), Barella (40′ st Frattesi), Locatelli (26′ st Cristante), Tonali, Dimarco (1′ 1ts Spinazzola); Kean (26′ st Esposito), Retegui. A disp.: Carnesecchi, Meret, Buongiorno, Raspadori, Pisilli, Cambiaso. All.: Gattuso

Arbitro: Turpin (Fra)

Marcatori: 15′ Kean (I), 34′ st Tabakovic (B)

Ammoniti: Tahirovic (B), Donnarumma (I), Muharemovic (B), Katic (B), Frattesi (I)

Espulsi: al 41′ Bastoni (I) per fallo da ultimo uomo

Rigori: Tahirovic (B) gol, Esposito (I) sbagliato, Tabakovic (B) gol, Tonali (I) gol, Alajbegovic (B) gol, Cristante (I) sbagliato, Bajraktarevic (B) gol