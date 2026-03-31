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L’Italia non va ai Mondialie 2026. Azzurri sconfitti dalla Bosnia ai calci di rigore Leggi ora
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L'Italia per la terza volta non parteciperà ai Mndiali . Azzurri sconfittidalla Bosnia ai calci di rigore
Italia , Gattuso:” sono orgoglioso dei miei ragazzi”
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Italia , Gattuso:” sono orgoglioso dei miei ragazzi”

Aprile 1, 2026
scritto daRedazione

Al ternine del match contro la Bosnia , il ct della Nazionale ai microfoni Sky.

“Posso solo ringraziare questo gruppo di ragazzi , erano anni che non vedevo una Nazionale così. Non voglio parlare di altro , di niente , potevano fare il secondo gol e non è arrivato, ripeto sono orgoioso di questo ragazzi , è dura accettare un risultato del genere , a livello personale è una bella mazzata”

“In un campo così stasera con la squadra avversaria che spingeva , abbiamo commesso degli errori sbagliando dei gol, la squadra poteva fare di più. E’ da tempo che si chiedeva l’attaccamento alla maglia , oggi hanno dimotsrato di tenerci”

“Ora bisogna assorbire questa mazzata , il calcio è così , ti fa gioiere , e ti fa piangere”.

Aprile 1, 2026
scritto daRedazione
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