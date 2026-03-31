Italia , Gattuso:” sono orgoglioso dei miei ragazzi”

Al ternine del match contro la Bosnia , il ct della Nazionale ai microfoni Sky.

“Posso solo ringraziare questo gruppo di ragazzi , erano anni che non vedevo una Nazionale così. Non voglio parlare di altro , di niente , potevano fare il secondo gol e non è arrivato, ripeto sono orgoioso di questo ragazzi , è dura accettare un risultato del genere , a livello personale è una bella mazzata”

“In un campo così stasera con la squadra avversaria che spingeva , abbiamo commesso degli errori sbagliando dei gol, la squadra poteva fare di più. E’ da tempo che si chiedeva l’attaccamento alla maglia , oggi hanno dimotsrato di tenerci”

“Ora bisogna assorbire questa mazzata , il calcio è così , ti fa gioiere , e ti fa piangere”.