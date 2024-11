MotoGP: Bagnaia, quali le combinazioni per riconfermarsi campione del mondo

Non sarà facile per Pecco Bagnaia riconfermarsi campione del mondo MotoGp 2024. Jorge Martin è un’osso senza caslcolare i punti di vantaggio che lo spagnolo ha in classifica generaw :+24 sull’italiano.

L’ultimo Gran Premio premio della stagione MotoGp , si correrà a Barcellona -dopo lo spstamento da Valencia ( causa distaro alluvionale) , in gioco il titolo mondiale tra due contendenti: Jorge Martin e Francesco Bagnaia . La classifica parla chiaro : Jorge Martin è in testa alla classifica con 485 punti Francesco Bagnaia, lo segue a 461. Il piemontese campione del mondo in carica dovrà dunque recuperare 24 punti tra Sprint e gara per pareggiare lo spagnolo perché, a pari punti, vincerebbe per il maggior numero di gp conquistati (prima di Barcellona siamo 10 a 3).

Per lo spagnolo è tutto molto più semplice e per conquistare il titolo gli basterebbe una vittoria nella Sprint senza neppure preoccuparsi della posizione di Bagnaia. Martin potrebbe anche chiudere la contesa sabato se arrivasse secondo senza una vittoria di Bagnaia; se arrivasse terzo con Bagnaia quinto (o peggio); se arrivasse quarto con Bagnaia da sesto in giù; se arivasse quinto con Bagnaia da settimo in giù; se arrivasse sesto con Bagnaia ottavo, nono o fuori dalla zona punti; se arribasse settimo con Bagnaia nono o peggio; se finisse ottavo con Bagnaia a secco di punti.