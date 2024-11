Qual. Mondiali 2026: Argentina e Brasile deludono

Nell’11ª giornata delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026. Il Brasile pareggia 1-1 in Venezuela. Raphinha porta in vantaggio i verdeoro su punizione, poi arriva il apreggio di Segovia. Il Brasilel’attaccante del real Madrid Vinicus spreca un calcio di rigore. Brasile che, sale sì a 17 punti in classifica, ma ora rischia di perdere il terzo posto a favore dell’Uruguay. Il Venezuela si porta invece a 12 punti

L’Argentina delude ’confitta 2-1dal Paraguay: Sanabria (in rovesciata) e Alderete rendono vano il gol di Lautaro Martinez.

L’Argentina resta quindi a 22 punti, sempre in cima al gruppo di qualificazione, dove potrebbe essere però agganciata dalla Colombia. Il Paraguay sale invece a quota 16.

L'Ecuador batte 4-0 ula Bolivia.

L’Ecuador sale così a 16 punti in classifica, lasciando la Bolivia a 12.