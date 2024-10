Il Barcellona nell’11ª giornata di Liga bayye il real madrid 4-0. Al Bernabeu doppietta di Lewandowski. Anche Yamal e Raphinha a segno .Mbappé va a segno due volte , entrambi i gol annullati per ofuorigioco.I catalani di Flick volano a 30 punti in campionato, lasciando i rivali a 24. Vittorie anche per Villarreal, Rayo e Las Palmas.

Gli altri risultati



LAS PALMAS-GIRONA 1-0



RAYO VALLECANO-DEPORTIVO ALAVES 1-0



REAL VALLADOLID-VILLARREAL 1-2