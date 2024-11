Leclerc:” con Sainz e tutto ok”

Il titolo piloti 2024 è già in archivio con Max verstappen vincitore per la quarta volta . Nell’ultimo Gran Premio a Las Vegas ,Charles Leclerc si è classificato al quarto posto dietro il compagno di scuderia Carlos Sainz. Durante la gara qualche parolina è volata tra il monegasco e lo spagnolo ,che hanno acceso qualche polemica, Leclerc in vista del Gran Premio del Qatar è tornato a parlare:” io e Carlos abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto e abbiamo bisogno l’uno dell’altro per il nostro obiettivo comune: vincere il titolo costruttori. Questa pista per noi non è la migliore però”, ha detto il monegasco in conferenza stampa a Lusail., ora il nostro obiettivo è quello del mondiale costruttori , certamente sarà un bel duello tra Ferrari e McLaren.”