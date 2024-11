Ferrari: Vasseur lancia la sfida alla McLaren

Qualche punto alla McLaren è stato recuperato a Las Vegas , ma non sono bastati alla ferrari per puntare al successo nel Mondiale categoria costruttori . Il prossimo appuntamento del grande circo Formula 1 , sarà determinante. Il team principal Frederic Vasseur non lascia nulla d’intentato , lui ci crede e lancia la sfida alla McLaren.

Questo è importante perché nell’ultima gara può succedere di tutto, e noi spingeremo fino all’ultima curva dell’ultimo giro dell’ultima gara”.

“Preferisco essere indietro di 24 punti piuttosto che di 200: la situazione è ancora aperta, ma non sappiamo cosa potrebbe succedere in Qatar e ad Abu Dhabi – ha spiegato Vasseur come riportato da F1.com -. Sicuramente sulla carta Lusail non è favorevole a noi, ma siamo fiduciosi di poter fare un buon lavoro e restiamo concentrati, cercando di ottenere il meglio e di tenere sotto pressione la McLaren per l’ultima gara.”