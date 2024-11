F1: Mercedes non libera Hamilton per i test di Maranello

Lewis Hamilton dovrà attendere il 2025 per salire per la prima volta a bordo di una Ferrari. Sembra infatti ormai esclusa l’ipotesi che il britannico possa prender parte con la Rossa ai test Pirelli di fine stagione, in programma ad Abu Dhabi il martedì dopo l’ultimo GP dell’anno. Al termine del campionato Mercedes terrà impegnato il sette volte iridato in una serie di eventi promozionali che non consentiranno alla scuderia di Brackley di liberarlo per fargli cominciare in anticipo la sua nuova avventura.