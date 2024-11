F1 Gran Premio di Las Vegas: doppietta Mercedes Russeò-Hamilton , terzo Sainz. Verstappen è campione del mondo

Grande spettacolo di motori nella città del gioco d’azzardo. Il Gran Premio di Las Vegas lo vince Geroge Russel davanti a Lewis Hamilton , terzo Carlos Sainz. Max Verstappen è campione dee mondo per la quarta volta in carriera egagkluìiando i titoli conquistati da Sebastian Vettel e Alain Prost.

Geroge Russel mette il sigillo alla sua terza vittoria in carriera , il pilota britannico paritto in pole tiene la posizioe fino alla fine del Gran Premio di Las Vegas. Bella la lotta con il suo compagno di scuderia Lewis Hamltom ,. secondo sotto alla bandiera a scacchi sventotala da ‘Rambo’ Silvetstre Stallone. Terzo Carlos Sainz (Ferrari) :lo spagnolo precede Charles Leclerc. Punti importanti delle due Rosse in proiezione classifica costruttori. Quinto al taguardo Max Verstappen: il pilota olandese superarto negli ultimi giri da Leclerc tiene la posizione e rinuncia alla bagarre con il ferrarista assicurandosi il titolo di campione del mondo per la quarta volta in carriera.Le due McLaren: sesto lando Norris che si aggiudica il giro veloce , settimo Oscar Piastri.

L’ordine d’arrivo del GP di Las Vegas della Formula 1 2024

1-George Russell (Mercedes)

2-Lewis Hamilton (Mercedes) +7.313

3-Carlos Sainz (Ferrari) +11.906

4- Charles Leclerc (Ferrari) +14.283

5-Max Verstappen (Red Bull Racing) +16.582

6- Lando Norris (McLaren) +43.385

7-Oscar Piastri (McLaren) +51.365

8- Nico Hulkenberg (Haas F1 Team) +59.808

9- Yuki Tsunoda (Racing Bulls) +62.808

10- Sergio Perez (Red Bull Racing) +63.114

11- Fernando Alonso (Aston Martin) +69.195

12-Kevin Magnussen (Haas F1 Team) +69.803

13-Zhou Guanyu (Kick Sauber) +74.085

14-Franco Colapinto (Williams) +75.172

15-Lance Stroll (Aston Martin) +84.102

16-Liam Lawson (Racing Bulls) +91.005

17-Esteban Ocon (Alpine) 1L

18-Valtteri Bottas (Kick Sauber) 1L

19-Alexander Albon (Williams) ritirato

29-Pierre Gasly (Alpine) ritirato

Classifica Piloti dopo il GP di Las Vegas – Mondiale 2024

Max VERSTAPPEN (Red Bull) – 403 punti Lando NORRIS (McLaren) – 340 punti Charles LECLERC (Ferrari) – 319 punti Oscar PIASTRI (McLaren) – 268 punti Carlos SAINZ (Ferrari) – 259 punti George RUSSELL (Mercedes) – 217 punti Lewis HAMILTON (Mercedes) – 208 punti Sergio PEREZ (Red Bull) – 152 punti Fernando ALONSO (Aston Martin) – 62 punti Nico HULKENBERG (Haas) – 35 punti Yuki TSUNODA (RB) – 30 punti Pierre GASLY (Alpine) – 26 punti Lance STROLL (Aston Martin) – 24 punti Esteban OCON (Alpine) – 23 punti Kevin MAGNUSSEN (Haas) – 14 punti Alexander ALBON (Williams) – 12 punti Daniel RICCIARDO (RB) – 12 punti Oliver BEARMAN (Ferrari) – 7 punti Franco COLAPINTO (Williams) – 5 punti Liam Lawson (RB) – 4 punti Guanyu ZHOU (Stake F1 Team Kick Sauber) – 0 punti Logan SARGEANT (Williams) – 0 punti Valtteri BOTTAS (Stake F1 Team Kick Sauber) – 0 punti

Classifica Costruttori dopo il GP di Las Vegas – Mondiale 2024

McLaren – 608 punti Ferrari – 584 punti Red Bull – 555 punti Mercedes – 425 punti Aston Martin – 86 punti Haas – 50 punti Alpine – 49 punti Racing Bulls – 46 punti Williams – 17 punti Stake F1 Team Kick Sauber – 0 punti

Dopo la tappa americana, mancano ancora 2 gare e una Sprint Race (quella del Qatar) al termine della stagione. I punti in palio sono ancora tanti e il mondiale costruttori saranno combattuto fino al termine della stagione, l’8 dicembre, ad Abu Dhabi. La lotta dunque sarà ancora più serrata.