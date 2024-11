Thiago Motta:”sono soddisfatto del lavoro fatto, specialmente dal punto di vista difensivo”

Thiago Motta dopo lo 0-0 della sua Juventus contro il Milan ai microfoni Dazn. “Abbiamo concesso poco al Milan, ma è chiaro anche che nella fase offensiva abbiamo creato relativamente poco. Anche se siamo più volte arrivati in zone in cui potevamo concretizzare. Nel complesso è stata una buona prestazione, il pareggio ci aiuta a dare continuità, ho visto una squadra che sa stare in campo e che sa comportarsi da grande, sono orgoglioso dei miei, vista anche la situazione in cui ci troviamo”.