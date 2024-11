Lazio-Ludogorets 0-0. I biancocelesti non sfondano contro la difesa bulgara

Finisce 0-0 Lazio-Ludogorets , 1uinta giornata Europa league. Biancoceòlesti non centrano la quinta vittoria consecutiva della fase a girone unico All’Olimpico nel primo tempo i bulgari controllano il match difendendosi con ordine, ci prova Dia, Banmann eita il gol in uscita. Nella ripresa Baroni si affida a qualche cambio i, ma la Lazio non riesce ad andare a segno. Nel finale proteste per un contatto in area tra Marcus e Isaksen e un destro di Guendouzi si stampa sulla traversa. Lazio che rimane in testa alla classifica aquota 13 punti raggiunta dall’Atjletic





IL TABELLINO

LAZIO-LUDOGORETS 0-0

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Patric, Pellegrini (1′ st Lazzari); Guendouzi, Vecino (16′ st Rovella); Tchaouna (1′ st Isaksen), Dia (1′ st Castellanos), Pedro (35′ st Zaccagni); Noslin.

A disp.: Provedel, Furlanetto, Dele-Bashiru, Romagnoli, Gila, Di Tommaso, Milani. All.: Baroni

Ludogorets (4-1-4-1): Banmann; Witry, Kurtulus, Almeida, Son (36′ st Camara); Naressi; Marcus, Chochev (44′ st Piotrowski), Duarte, Gropper (36′ st Yordanov); Rwan (23′ st Duah).

A disp.: Padt, Hristov, Terziev, Rusev, Verdon. All.: Jovicevic

Arbitro: Strukan

Ammoniti: Pellegrini, Tchaouna, Gigot, Rovella, Patric, Isaksen (La): Witry, Naressi (Lu)

Foto : Fraioli