Europa League , oggi in campo Lazio e Roma

L’ Europa League oggi si prende la scena, La seconda competizione con due protagoniste italiane in campo: Lazio e Roma che combattono per un posto agli ottavi. I biancocelesti di Baroni viaggiano a gonfie vele, grazie al primo posto in classifica. Avversario , allo stadio Olimpico , calcio d’inizio ore 18,45 il Ludogorets , squadra ad un solo punto e un solo gol segnato.

Di tutt’altro cammino per la Roma, chiamata al big match di giornata contro il Tottenham: dopo il ko contro il Napoli Claudio Ranieri è chiamato nuovamente ad un’altra sfida proibitiva con una squadra assai galvanizzata dal netto 4-0 al Manchester City ma che non sta ingranando in Europa.

Questo il calendario di tutte le partite di Europa League di giovedì 28 novembre, con i relativi canali con cui seguire le sfide.

EUROPA LEAGUE, IL CALENDARIO DELLA QUINTA GIORNATA

18.45 Lazio-Ludogorets – diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252, streaming su NOW e SkyGo

18.45 AZ Alkmaar-Galatasaray – diretta tv su Sky Sport 255, streaming su NOW e SkyGo

18.45 Anderlecht-Porto – diretta tv su Sky Sport 253, streaming su NOW e SkyGo

18.45 Athletic Bilbao-Elfsborg

18.45 Besiktas-Maccabi Teò Aviv

18.45 Dinamo Kiev-Viktoria Plzen

18.45 Qarabag-Lione

18-45 RFS-PAOK

21.00 Sporting Braga-Hoffenheim

21.00 FCSB-Olympiakos

21.00 Ferencvaros-Malmo

21.00 Manchester United-Bodo/Glimt – diretta tv su Sky Sport 255, streaming su NOW e SkyGo

21.00 Midtjylland-Eintracht Francoforte – diretta tv su Sky Sport 256, streaming su NOW e SkyGo

21.00 Nizza-Rangers

21.00 Real Sociedad-Ajax – diretta tv su Tv8, Sky Sport Calcio e Sky Sport 254, streaming su NOW, SkyGo e Tv8.it

21.00 Slavia Praga-Fenerbahce

21.00 Tottenham-Roma – diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, streaming su NOW e SkyGo

21.00 Twente-Union Saint-Gilloise