Al termine del match contro l’Aston Villa , terminato 0-0 , Manuel Locatelli ha analizzato il match. “Si poteva fare di più perché noi puntiamo sempre a vincere – ha detto il centrocampista della Juve -. E’ chiaro che non vogliamo alibi, non vogliamo scuse, noi andiamo in campo, cerchiamo di dare tutto per questa maglia. E’ questo che dobbiamo far.”