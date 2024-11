Champions league – risultati 5° turno , match giocati martedì

E’ tornata la Champions League con la fase del Girone unico, si sono disputate le prime partite del quinto turno con tre vittorie su tre match: il Milan ha ottenuto un’importante vittoria per 3-2 in casa dello Slovan Bratislava, l’Inter a San Siro ha battuto 1-0 il Lipsia mentre l’Atalanta ha travolto lo Young Boys a Berna con un roboante 6-1.

Ecco i risultati dei match giocati martedì

SLOVAN BRATISLAVA-MILAN 2-3

Marcatori: 21′ Pulisic (M), 24′ Barseghyan (S), 68′ Leao (M), 71′ Abraham (M), 89′ Marcelli (S)

SPARTA PRAGA-ATLETICO MADRID 0-6

Marcatori: 15′ Alvarez, 43′ Llorente, 59′ Alvarez, 70′ Griezmann, 85′ e 89′ Correa

BARCELLONA-BREST 3-0

Marcatori: 10′ rig. e 92′ Lewandowski, 66′ Dani Olmo

BAYERN-PSG 1-0

Marcatori: 38′ Kim

INTER-LIPSIA 1-0

Marcatori: 27′ aut. Lukeba

BAYER LEVERKUSEN-SALISBURGO 5-0

Marcatori: 8′ rig. e 30 Wirtz, 11′ Grimaldo, 61′ Schick, 72′ Garcia

MANCHESTER CITY-FEYENOORD 3-3

Marcatori: 44′ rig. e 53′ Haaland (M), 50′ Gundogan (M), 75′ Hadj (F), 82′ Gimenez (F), 89′ Hancko (F)

SPORTING-ARSENAL 1-5

Marcatori: 7′ Martinelli (A), 22′ Havertz (A), 46′ pt Gabriel (A), 47′ Inacio (S), 65′ rig. Saka (A), 82′ Trossard (A)

YOUNG BOYS-ATALANTA 1-6

Marcatori: 9′ e 39′ Retegui (A), 11′ Ganvoula (Y), 28′ e 56′ De Ketelaere (A), 32′ Kolasinac (A), 91′ Samardzic (A)

le partite in progrmma mercoledì 27 novembre

18:45 Stella Rossa vs Stoccarda

18:45 Sturm Graz vs Girona

21:00 Aston Villa vs Juventus

21:00 Bologna vs Lilla

21:00 Celtic vs Club Brugge

21:00 Din. Zagabria vs Dortmund

21:00 Liverpool vs Real Madrid

21:00 Monaco vs Benfica

21:00 PSV vs Shakhtar

LA CLASSIFICA

Punti G V N S GF GS +/-

Inter 13 5 4 1 0 7 0 7

Barcellona 12 5 4 0 1 18 5 13

Liverpool (-1) 12 4 4 0 0 10 1 9

Atalanta 11 5 3 2 0 11 1 10

Arsenal 10 5 3 1 1 8 2 6

Bayer Leverkusen 10 5 3 1 1 11 5 6

Stade Brestois 29 10 5 3 1 1 9 6 3

Monaco (-1) 10 4 3 1 0 10 4 6

Sporting Lisbona 10 5 3 1 1 10 7 3

Aston Villa (-1) 9 4 3 0 1 6 1 5

Borussia Dortmund (-1) 9 4 3 0 1 13 6 7

Bayern Monaco 9 5 3 0 2 12 7 5

Atlético Madrid 9 5 3 0 2 11 9 2

Milan 9 5 3 0 2 10 8 2

Manchester City 8 5 2 2 1 13 7 6

Juventus (-1) 7 4 2 1 1 7 5 2

Lille (-1) 7 4 2 1 1 5 4 1

Celtic (-1) 7 4 2 1 1 9 9 0

Dinamo Zagabria (-1) 7 4 2 1 1 10 12 -2

Feyenoord Rotterdam 7 5 2 1 2 10 13 -3

Real Madrid (-1) 6 4 2 0 2 9 7 2

Benfica (-1) 6 4 2 0 2 7 5 2

Club Brugge (-1) 6 4 2 0 2 3 6 -3

PSV Eindhoven (-1) 5 4 1 2 1 7 5 2

Stoccarda (-1) 4 4 1 1 2 3 6 -3

Sparta Praha 4 5 1 1 3 5 14 -9

Paris Saint-Germain 4 5 1 1 3 3 6 -3

Shakhtar Donetsk (-1) 4 4 1 1 2 2 5 -3

Girona (-1) 3 4 1 0 3 4 8 -4

Red Bull Salzburg 3 5 1 0 4 3 15 -12

Bologna (-1) 1 4 0 1 3 0 5 -5

Sturm Graz (-1) 0 4 0 0 4 1 6 -5

RB Lipsia 0 5 0 0 5 4 10 -6

Crvena Zvezda (-1) 0 4 0 0 4 4 16 -12

Slovan Bratislava 0 5 0 0 5 4 18 -14