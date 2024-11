Champions League: l’Atalanta travolge lo Youn Boys 6-1

L’Atalanta continua ad essere una delle protagonista nella nuova formula Champions League.

La squadra di Gasperini , fa un solo boccone dello Young Boys anche su ìl terreno di gioco sintetico ; finisce 6-1 a favore della Dea , nella quinta giornata di Uefa Champions League. Vantaggio di Retegui (9’), poi all'(11′) il pareggio di Ganvoula , poi sale in cattedra De Ketelaere: il gol del 2-1 al 28’, altri due assist dopo quello del primo gol (a Kolasinac al 31’ e di nuovo a Retegui al 39’) e la firma finale con la sua personale doppietta al 56’. Samardzic arrotonda al 90’. L’Atalanta vola a 11 punti in classifica, Young Boys ancora a secco di risultati utili. elare, ma in occasione del secondo si inventa il 4-1 quasi da zero.

IL TABELLINO

Young Boys (4-3-3): von Ballmoos 5; Blum 5, Camara 5.5, Lauper 5.5, Hadjam 5 (dal 33’ st Athekame sv); Ugrinic 6, Niasse 6, Lakomy 5 (dal 1’ st Males 6); Colley 5 (dal 1’ st Virginius 6), Monteiro 5 (dal 22’ st Elia 6), Ganvoula 6 (dal 15’ st Itten 6). All. Magnin. A disp. Keller, Marzino, Benito, Smith, Imeri.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi 6; Kossonou 6.5, Hien 7 (dal 36’ st Godfrey sv), Kolasinac 6.5 (dal 31’ st Toloi sv); Cuadrado 7, de Roon 6.5, Brescianini 6 (dal 18’ st Samardzic 6.5), Ruggeri 6.5; Pasalic 7; De Ketelaere 9 (dal 31’ st Palestra sv), Retegui 8 (dal 18’ st Zaniolo 6). All. Gasperini. A disp. Rui Patricio, Rossi, Djimsiti, Bellanova, Manzoni, Lookman.

Arbitro: Lukjancukas (Lituania).

Marcatori: 9’ e 39’ Retegui (A), 11’ Ganvoula (Y), 28’ e 56’ De Ketelaere (A), 31’ Kolasinac (A), 90’ Samardzic (A).

Ammoniti: Colley (Y), Elia (Y); Brescianini (A).