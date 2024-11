Champions League: Young Boys -Atalanta, le probabili formazioni

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini continua a sognare, obiettivo della Dea posizionarsi tra le prime otto della classifica generale di Champions League. Un traguardo che permetterebbe alla Dea di accedere direttamente agli ottavi di final,. I ragazzi scenderanno in campo martedì alle ore 21 in Svizzera , su un terreno di gioco sintetico , forse non adatto alla tecnica degli orobici – contro lo Young Boys , squadra che fin qui ha perso tutte e quattro le partite e che occupa il trentaquattresimo posto. Gasperini dovrà fare a meno dello squalificato Ederson- Pasalic al posto del brasiliano in una posizione più arretrata per lasciare spazio a De Ketelaere sulla trequarti. Il tandem d’attacco con Retegui e Lookman è intoccabile, mentre in difesa persiste l’emergenza infortuni che porterà il tecnico a riproporre Toloi con Hien e Kossounou. Scelte obbligate anche sugli esterni, con Ruggeri che presidierà la fascia sinistra e Bellanova che farà lo stesso a destra.

Le probabili formazioni

Young Boys (4-4-2): Keller; Blum, Benito, Lauper, Athekame; Colley, Niasse, Ugrinic, Males; Ganvoula, Imeri. Allenatore: Joël Magnin.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Hien, Kossounou; Bellanova, Pasalic, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. Allenatore: Gian Piero Gasperini.