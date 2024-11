Inter , Inzaghi:” ” Il Lipsia è una squadra di qualità, nelle quattro di Champions giocate meritava di più”

Simone Inzaghi lavora in vista del match Champions league di San Siro contro il Lipsia. La quinta giornata contro i tedeschi, ancora a quota zero, secondo il tecnico non è facile , e non possono, sottovalutare l’avversario: “È una squadra di qualità, nelle quattro di Champions giocate meritava di più. Hanno ottimi giocatori e la loro classifica non rispecchia il modo in cui hanno giocato. Sappiamo di affrontare una squadra forte”. Sulla formazione c’è qualche dubbio: “Frattesi ha un problema alla caviglia, tra Bisseck e Bastoni vedrò. Taremi sapeva che venendo all’Inter avrebbe avuto una concorrenza più ampia. Deve continuare a lavorare come sta facendo”.