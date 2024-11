Coppa Davis, la finale : Berrettini regala il primo punto . Italia -Olanda 1-0

Super Berrettin batte mel prino match della finale Coppa Davis .Van de Zandschulp 6-4 , 6-2

Matteo Berrettini regala il prino punto all’Italia nella finale Coppa Davis contro l’Olanda , in corso di svolgimento a Malaga. Il tennista romano ha battuto Botic Zandschulp nel prio singolare col punteggio fi 6-4, 6-2. RTra poco in campo il nuero 1 del mondo Jannik Sinner conbtro Tallon Griekspoor che potrebbe regalare alla nazionale azzurra di tennis la Coppa Davis per il secondo anno consecutivo , se non bastasse Sinner tutto sarà rimandato nel doppio Bolelli/Vavassori-Koolhof/Van de Zandschulp.