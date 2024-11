Atalanta, Gasperini:”siamo in un mometo molto favorevole , ma l’Europa League è un’altra competizione

In campionato l’Atalanta vola . La Dea si appresta ad affrontare nella 5^ giornata Champions League lo Young Boys in terra elvetica. Un match, da non sottovalutare secondo Gasperini quello di Berna, che teme sopratutto anche per il campo sintetico dei gialloneri: “Siamo in un momento molto favorevole – ha ammesso il tecnico nerazzurro -, ma questa è un’altra competizione e vogliamo continuare il buon percorso iniziato”.

L’insidia del campo è presente per il tecnico dell’Atalanta: “Sicuramente è migliore rispetto a quello di tre anni fa, ma resta un terreno sintetico e non siamo abituati. Ci dovremo adattare velocemente e senza trovare alibi, anche se giocare su questa superficie è sicuramente diverso. Cambia il rimbalzo della palla, la velocità e anche il calciare il pallone è diverso. Non dobbiamo far passare 30 minuti per adattarci”.