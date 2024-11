Milan , Fonseca:” contro il Bratislava mi aspetto una partita difficile”

Paulo Fonseca e il suo Milan sono attesa di affrontare nella 5^ giormata Champions League lo Slovan Bratislava: “Mi aspetto una partita difficile, ma sappiamo l’importanza di questo match e dobbiamo affrontarlo con il giusto atteggiamento – ha commentato il tecnico rossonero alla vigilia -. Ci sarà spazio per un po’ di turnover, ma saremo una squadra offensiva e con voglia di vincere”.Il tecnico del Milan è tornato anche sul pareggio contro la Juventus: “I ragazzi sono positivi per la prestazione che è stata fatta, un conto è l’opinione di chi sta fuori e un altro è la nostra. Abbiamo fatto cose buone in fase difensiva. Se pareggiamo noi contro la Juve sembra una sconfitta, se lo fanno altri è una vittoria”.