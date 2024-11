Champions League ,: Inter -Lipsia, le probabili formazioni

Inter-Lipsia A San Siro si affrontano nella quinta giornata Champions League. I nerazzurri dopo la goleada contro il Verona , cercheranno di non interrompere la striscia positiva . I ragazzi di Inzaghi sono fin qui imbattuti nel torneo e con una vittoria ipotecherebbero il posizionamento tra le prime otto , d conseguenza di approdare agli ottavi senza dover passare dagli spareggi; Il Lipsia ha perso tutte le partite in Champions league , metre in Bundesliga viaggiano abbastanza bebe a-8 dal Bayern Monaco. Ina partita

Le ultime

Inter: Impoirtanti le disponibilità per Simone Inzaghi di Lautaro Martinez e Calhanoglu, il tecnico deciderà all’ultimo momento se schieraròli da titolari dal primo minuto . L’argentino dov. In difesa assente Acerbi, fermato da un problema muscolare. Al suo posto ci sarà De Vrij, al centro di un terzetto completato da Bastoni e Pavard. Dumfries dovrebbe invece prevalere su Darmian nella consueta staffetta a destra.

Il Lipsia sbarca a San Siro con una lista degli infortunati lunghissima. Oltre ai lungodegenti Schlager e Xavi Simons, anche Bitshiabu, Elmas e Poulsen sono finiti in infermeria, costringendo Marco Rose a scelte praticamente obbligate. In attacco Sesko e Openda, , pronto a subentrare nel corso del match l’ex Milan André Silva. Nusa e Baumgartner presidieranno le fasce, mentre in mezzo spazio all’esperienza di Kampl.

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Henrichs, Orban, Klostermann, Geertruida; Nusa, Haidara, Kampl, Baumgartner; Sesko, Openda. Allenatore: Marco Rose.