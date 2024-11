Champions League: Slovan- Bratislava 2-3

Il Milan ha battuto 3-2 lo Slovan Bratislava nella quinta giornata di Champions League conquistando la terza vittoria consecutiva nella competizione e salendo a quota nove punti in classifica.

Al Tehelné pole, partono bene e chiudono lo Slovan nella propria metà campo. Dopo qualche conclusione pericolosa sventata dalla difesa slovacca , i rossoneri rischiano di di capitolare su un veloce contropiede : l’ex Spezia Strelec a tu per tu con Maignan lo supera , Pavolvic con un recuperpo incredible salva sulla linea. Dal pericolo scampatp al vantaggio con Pulisic al 21′ : lo statutinense servito in profondità da Abrham hanno sbloccato il match al 21′ con Pulisic servito in profondità da Abraham . Gli slovacchi rispondono subito in un contropiede al 24′ con l’immediato pareggio con Barseghyan, ma nella ripresa con le reti di Leao (68′) e Abraham (71′) il Milan ha allungato rendendo vano l’eurogol di Marcelli nel finale.Espulso Tolic per fallo e proteste pochi secondi dopo.

IL TABELLINO

SLOVAN BRATISLAVA-MILAN 2-3

Slovan Bratislava (4-2-3-1): Takac 6; Blackman 5,5, Kashia 6, Bajric 6, Voet 6 (31′ st Marcelli 7); Medvedev 5,5, Kucka 6 (31′ st Tolic 5,5); Barseghyan 6,5, Savvidis 6 (45′ st Mak sv), Strelec 4,5; Metsoko 6 (21′ st Ihnatenko 5). A disp.: Trnovsky, Hrdina, Mustafic, Zuberu, Pauschek, Gajdos, Vojtko, Szoke. All.: Weiss 5,5.

Milan (4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 6 (30′ st Emerson 6), Pavlovic 5,5, Tomori 5,5, Hernandez 6; Fofana 6,5 (30′ st Musah 6), Reijnders 5,5; Chukwueze 5,5, Pulisic 7 (30′ st Loftus-Cheek 6), Okafor 5 (1′ st Leao 7); Abraham 7 (39′ st Camarda sv). A disp.: Sportiello, Torriani, Thiaw, Terracciano, Gabbia. All.: Fonseca 6.

Arbitro: Sanchez (Spagna)

Marcatori: 21′ Pulisic (M), 24′ Barseghyan (S), 23′ st Leao (M), 26′ st Abraham (M), 43′ st Marcelli (S)

Ammoniti: Chukwueze, Calabria, Tomori (M)

Espulsi: 45′ st Tolic (S) per somma di ammonizioni