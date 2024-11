Juventus, Motta: vincerà chi avrà più voglia”

La Juventus è pronta ad affrontare l’Aston Villa , stasera allo Stadium nella 5° giornata Champions League. I bianconeri però sono in emergenza con soli 17 convoicati

Una gara presumibilente difficile per i ragazzi di Thiago Motta, il tecnico Thiago Motta che conosce bene il valore degli inglesi e del loro tecnico Emery .”Noi scendiamo in campo attenti e concentrati, nell’affrontare una grande squadra.” Emery ha detto che firmerebbero per un pareggio? Non so cosa abbia detto , ma è un bluff. Sugli infortuni – ha aggiunto Motta -: “Non sono casuali, ma è inutile fare polemica oggi”. Cambiaso, al fianco del tecnico in conferenza, ha aggiunto: “Vincerà chi avrà più voglia”.