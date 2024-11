Champions League: Inter-Lipsia 1-0, decide l’autogol di Lukeba

L’Inter sorride , batte il Lipsia 10 grazie all’ultogol di Lukeba e si prende provvisoriamente il primo posto in classifica.

Una quinta gioirnata Champions League a San Siro , dove i nerazzurri senza strafare , hanno battuto i tedeschi del Lipsia (ultimi in classifica senza vittorie) 1-0., con l’autgol di Lukeba al (27′) che di tacco svirgola un cross di Dimarco battendo Gulacsi. Un successo importante per Inzaghi e i suoi in attesa dell’impegno del Liverpool col Real, Lipsia che invece ancora dopo cinque gare resta a zero in classifica.

IL TABELLINO

INTER-LIPSIA 1-0

Inter (3-5-2): Sommer 6,5; Pavard 6 (44′ Bisseck 6), De Vrij 6,5, Bastoni 6,5 (21′ st Carlos Augusto 6); Dumfries 6,5, Barella 6,5, Calhanoglu 6,5 (31′ st Mkhitaryan sv), Zielinski 6,5, Dimarco 6,5; Taremi 6 (20′ st Thuram 6), Lautaro 6 (31′ st Arnautovic sv)

A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, Buchanan, Asllani, Darmian, Aidoo

Allenatore: Inzaghi S. 6,5

Lipsia (4-4-2): Gulacsi 6; Henrichs 5,5, Lukeba 5, Orban 5,5, Geertruida 5,5 (40′ st Gebel); Nusa 5,5, Haidara 5,5 (16′ st Seiwald 5,5), Kampl 5,5, Baumgartner 5,5 (16′ st Ouedraogo sv – 24′ st Vermeeren 5,5); André Silva 5 (16′ st Sesko), Openda 5,5

A disposizione: Vandervoordt

Allenatore: Rose 5

Arbitro: Pinheiro (Portogallo)

Marcatori: 27′ aut. Lukeba (I)

Ammoniti: Pavard, Bastoni (I), Baumgartner, Lukeba (L)

Note: Rose (L) ammonito per proteste