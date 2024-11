Milan , Fonseca:”Abbiamo fatto molte cose positive, anche se c’è da sistemare la copertura preventiva”

Non èstato facile per Milan in Champions League, ma alla fine torna dalla Slovacchia con i tre punti. Una sfida difficile quella con lo Slovan Bratislava, ma che non ha preoccupato eccessivamente Paulo Fonseca nonostante i due gol subiti: “Abbiamo vinto le ultime tre partite segnando nove gol dominando per quasi tutta la partita. La squadra ha fatto molte cose positive, anche se c’è da sistemare la copertura preventiva visto che nel primo tempo abbiamo concesso allo Slovan alcune occasioni.Sono soddisfatto della prova di Leao del suo atteggiamento, soprattutto quando rimane in panchina e dimostra di aver voglia di entrare per far bene”.