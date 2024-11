Conference League: stasera in campo la Fiorentina. Tutte le partite.

Nuova giornata di Conference League, la quarta della competizione. Stasera in campo la Fiorentina che vuole rialzarsi dopo il ko con l’Apoel dello scorso 7 novembre andando a sfidare il Pafos tra le mura amiche.

Questo il programma completo della quarta giornata di Conference League. Solo tre le partite che verranno trasmesse in diretta televisiva; le altre saranno visibili a spezzoni su Diretta Gol Europa su Sky Calcio 251.

CONFERENCE LEAGUE, IL PROGRAMMA DEL 28 NOVEMBRE

16.30 FC Astana-Vitoria Guimaraes (diretta tv su Sky Sport Calcio, streaming su NOW e SkyGo)

18.45 Borac Banja Luka-LASK Linz

18.45 Celje-Jagellonia

18.45 Cercle Brugge-Hearts of Midlothian

18.45 Dinamo Minsk-FC Copenhagen

18.45 Heidenheim-Chelsea (diretta tv su Sky Sport 254, streaming su NOW e SkyGo)

18.45 Molde-APOEL

18.45 Noah-Vikingur Reykjavik

18.45 Panathinaikos-HJK

18.45 St. Gallo-TSC

18.45 TNS-Djurgarden

21.00 Fiorentina-Pafos (diretta tv su Sky Sport 4k, Sky Sport 253, streaming su NOW e SkyGo)

21.00 Lugano-Gent

21.00 Mlada Boleslav-Betis Siviglia

21.00 Olimpia Lubiana-Larne

21.00 Omonia Nicosia-Legia Varsavia

21.00 Rapid Vienna-Shamrock Rovers