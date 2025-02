Conceiçao:” abbiamo 90 minuti da giocare a San Siro”

Dopo la sconfitta col Feyenoord nell’andata dei playoff di Champions League, Sergio Conceiçao non fa un dramma dopo la sconfitta 1-0 a casa del Feyenoord , nell’andata playoff Champions League. Il tecnio rossonero con la testa è già al match di ritorno a San Siro il prossimo 18 febbraio. “Siamo a metà di una eliminatoria, ci sono ancora 90 minuti da fare – ha spiegato il tecnico del Mialn -. Sapevamo che avremmo trovato un ambiente difficile. Loro sono stati molto aggressivi vincendo tanti duelli e quando è così diventa più difficile vincere la partita”. “Abbiamo avuto occasioni per pareggiarla almeno, ma non siamo stati efficaci – ha aggiunto -. C’è stata anche un po’ di sfortuna nel gol preso, ma loro sono stati più aggressivi di noi”.