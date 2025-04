Brignone : operata. frattura scomposta del perone e tibia

Quello che si temeva , so è verificato.

L’infortunio di federica brignone è più grave del previsito. la sciatrice azzurra , dopo la caduta durante i campionati assoluti Italiani di sci alpino , in corso di svolgimento ad Alpe di Luisa , trasportata con l’elicottero all’Ospedale di Trento , poi è stata condotta presso la clinica “la Madonnina” di Miolano e sittoposta d intervento chirurgico : Federica Brignone chiude la sua straordinaria stagione con la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra e la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

La 34enne di La Salle, che aveva appena vinto la Coppa del Mondo generale, ha inforcato una porta per poi cadere costringendo i sanitari a intervenire con toboga ed elicottero per trasportarla in ospedale.

I TEMPI DI RECUPERO

Solo dopo l’intervento e le valutazioni sul ginocchio sinistro verrà stabilito il percorso riabilitativo per un infortunio che potrebbe precludere la partecipazione della campionessa azzurra alle prossima Olimpiade Invernale di Milano-Cortina 2026, al via il 6 febbraio 2026. Mancano dieci mesi e il tempo per rientrare c’è (solitamente l’infortunio subito dalla Brignone richiede almeno 6 mesi di stop), ma ovviamente sarà una situazione da valutare in maniera più approfondita nel corso delle settimane.