Brignone cade brutto incidente in pista . Ansia per l’atleta azzurra

Non solo il mondo dello sci alpino è in ansia per le condizioni aFederica Brignone, protagonista di una bruttta caduta durante la seconda manche del gigante dei Campionati Italiani in corso ad Alpe Lusia.

La 34enne atleta azzurra avrebbe inforcato la porta con un braccio per poi cadere . Prontamentr soccorsa dall’elicottero è stata trasportarla all’ospedale di Trento. Mo ci soo notoizie sull’entetià dei danni riportatoi , ma si presuppone la rotazione del ginocchio facendo temere possibili problemi all’articolazione e una frattura del piatto tibiale.

Ad aggiudicarsi il titolo tricolore è stata quindi Ilaria Ghisalberti (Fiamme Gialle) che si è imposta sulla pista Mediolanum della Ski Area Lusia con il tempo di 2’17″74. La 24enne di Zogno ha recuperato una posizione rispetto alla discesa inaugurale anticipando di sessantuno centesimi Lara Della Mea (Esercito) e di 1″73 Asja Zenere (Carabinieri).