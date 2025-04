Inter, Inzaghi:”sono orgoglioso di guidare questo giocatori”

“Non è facile giocare con il Milan avevavmo solo 14 giocatori più i ragazzi della Primavera, ho chiesto un sacrificio in più a tutti”.

Cosi’ Simone Inzaghi al termine delì derby – semifinale d’andata Coppa Italia contro il Milam. “E’ stata una partita tosta, come tutti i derby, potevamo andare in vantaggio nel primo tempo, poi nel secondo un episodio loro a favore, per assurdo, ci ha aiutato ad affrontare meglio la ripresa, visto che abbiamo creato tanto contro una squadra forte, con grandi giocatori. Sapevano che dovevano gestire le forze perché in attacco non avevo cambi e li ho ringraziati per il sacrificio”, ha concluso Inzaghi.