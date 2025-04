Niente Milan per Lautaro Martinez. Come preannunciato dal tecnico dell’Inter Simone Inzaghi nella conferenza della vigilia, il capitano nerazzurro, reduce da un risentimento muscolare ai flessori, alza bandiera bianca in vista della semifinale di andata di Coppa Italia, in programma mercoledì alle 21 (diretta su Canale 5 e in streaming su sportmediaset.it)