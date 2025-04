Empoli, D’Aversa:”concentriamoci sulla salvezza”

Nessun dubbio per Roberto D’Aversa :” il Bologna ha meritato la vittoria”- così il tenicio empolese al ternine del match d’andata semifinale Coppa Italia, vinto dal Bologna 3-0: “Ci sono stati degli errori sui gol, abbiamo anche sprecato qualche occasione, ma il Bologna è la squadra più in forma del campionato e ci è stato superiore, merito a loro. Salvezza? Ci ributtiamo sul nostro obiettivo che è quello, sicuramente ci sono aspetti positivi emersi nelle ultime gare, dovremo essere bravi a concretizzare le situazioni che spesso non siamo bravi a sfruttare negli scontri diretti”.