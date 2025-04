Coppa Italia : Empoli – Bologna0-3

Bologna supera 0-3 l’Empoli nella semifinale d’andata di Coppa Italia e con la testa è già alla finalissima di Roma .

I felsini partono a razzo e piazzando un perentorio uno-die nel giro di 6 minuti: Orsolini (23′) su cross di Ordgaard e pasticco di Cacace e Tosto , e Dallinga (29′) , su splendida verticalizzazione di Ndoye con esterno dell’olanese che fa secco Seghetti. Al 39′ l’Empoli ha un sussulto con Fazzini, la spizzata di testa per Solbaken che calcia di sinistro e trova Skorupski alla parata.

A inizio ripresa D’Aversa sostituisce Tosto e Bacci , con Pezzella e Sambia . Il Bologna non rallenta e al (51′) va ancora in gol: Ndoye bruccia in accelerazione De Sciglio , rasoterrea in area con Dallinga pronto in scivolata fa 3-0. L’Empoli ha un sussulto con Gyasi, la conclusione col sinistro a tu per tu con Skorupski termina fuori . I ragazzi di D’Aversa non si rendono più pericolosi mentre Seghetti e il palo colpito da Cambiaghi fanno sì che il risultato non cambi più. Bologna con un piede e mezzo in finale.

IL TABELLINO

Empoli-Bologna 0-3

Empoli (3-4-2-1): Seghetti 5,5; De Sciglio 5, Marianucci 5 (17′ st Goglichidze 5,5), Tosto 4,5 (1′ st Pezzella 6); Gyasi 5,5, Bacci 5 (1′ st Sambia 5,5), Kovalenko 5, Cacace 5; Solbakken 4,5 (17′ st Esposito 6), Fazzini 6 (31′ st Grassi 6); Colombo 5,5.

Allenatore: D’Aversa 5

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6,5; Calabria 6 (21′ st Holm 6), Beukema 7, Lucumi 7, Miranda 6,5; Freuler 6,5 (37′ st Dominguez sv), Ferguson 6,5; Orsolini 7,5 (30′ st Cambiaghi 6), Odgaard 6,5 (30′ st Fabbian 6), Ndoye 7 (37′ st Aebischer); Dallinga 8.

Allenatore: Italiano 8

Arbitro: Zufferli

Marcatori: 23′ Orsolini (B), 29′ e 6′ st Dallinga (B)