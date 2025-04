Serie A: Lazio – Torino 1-1, Ginetis risponde a Marusic

Lazio . Torino , secondo postivipo che che ghiude la 30esima giormnata Serie A è terminato 1-1.Le foto del match , di Antonio Fraioli

Allo stadio Oloimpico nel primo tempo vince l’equilibrio . Milinkovic -Savici deve esibirsi uin due importanti interventi su Zaccagno e Pedro . Nella il Torino si rende pericoloso. Provedel intervine su un colpo di testa ravvicinato di Maripan La Lazio passa in vantaggio con Marusic (57′) il montenegrino calcia di destro a giro e suoera Milinkovic-Savic. All’82’ con un Gineitis pareggia i conti su preciso cross di Biraghi. I biancocelesto colpiti cercano di riportarsi in vantaggio attaccabndo a testa bassa , ma il risultato non cambia efino al triplice fischio il punto guadagnato è piuttosto serva a poco ai ragazzi di Baroni in ottica Champions.

IL TABELLINO

LAZIO-TORINO 1-1

Lazio (4-2-3-1): Provedel 6,5; Hysaj 6,5 (28′ st Pellegrini 5,5), Gigot 6, Romagnoli 6, Marusic 7; Guendouzi 6,5, Rovella 6; Isaksen 6,5 (44′ st Tchaouna sv), Pedro 7 (28′ st Dele-Bashiru 5,5), Zaccagni 6; Dia 5 (21′ st Noslin 5,5).

A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Gila, Belahyane, Basic, Lazzari. All.: Baroni 6

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic 6,5; Walukiewicz 6 (26′ st Karamoh 6), Coco 6, Maripan 5,5, Biraghi 6,5; Casadei 6 (26′ st Gineitis 6,5), Ricci 6; Lazaro 5,5 (40′ st Pedersen sv), Vlasic 5,5 (26′ st Sanabria 6), Elmas 6,5; Adams 5 (40′ st Ilic sv).

A disp.: Paleari, Donnarumma, Masina, Dembelé, Sosa, Tameze, Linetty. All.: Vanoli 6

Arbitro: Massa

Marcatori: 12′ st Marusic (L), 37′ st Gineitis (T)

Ammoniti: Zaccagni, Romagnoli (L); Lazaro, Maripan, Ricci, Walukiewicz (T)