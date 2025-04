Bologna , Italiano:”abbiamo disputato un gran primo tempo”

Vincenzo Italiano si gode la viottporia 3-0 al Castellani contro l’Empoli. Una seria ipoteca per la finale di Coppa Italia : “Ho sfatato un mio tabù, era un obiettivo della serata insieme a quello di fare un buon risultato – le sue parole a Sportmediaset -. L’abbiamo approcciata bene, abbiamo fatto gol quasi subito e disputato un gran primo tempo. La voglia che avevano i ragazzi si è trasformata in questo risultato. Ora ci prepareremo per il ritorno con tre gol di vantaggio.