Riccardo Orsolini , autore del vantaggio , uno dei migliore in campo nella sfida contro l’Empoli semifinale d’andata Coppa Italia al ternone del match: “Il ritorno andrà affrontato col massimo impegno e rispetto per l’avversario, le basi comunque le abbiamo poste e sono buone. Vincere qui non è mai facile, abbiamo fatto un bel regalo al mister che ci aveva detto di non aver mai vinto a Empoli”.