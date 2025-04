Coppa Italia: Milan-Inter 1-1

Botta e risposta tra Milan e Inter andata semifinale Coppa Italia. Tutto rimandato al match di ritorno per stabilire che affronterà come probabile che sia il Bologna nella finalissima a Roma stado Olimpico.

Un prmo tempo con con poche occasioni , due per l’Inter : Correa calcia di controbazlo , Maignana para a terra poi la cocìnclusione di De Vrij ribattuta in angolo da Abraham. Solo una bella occasione per il Milan , con leao , il portohese si destreggia in area e disinistro batte a rete , martinez respinge con un piede.

Nella rirpesa il Milan al 47′ è passato in vantaggio , grazie al rimpallo favorevole nei pressi del limite dell’area con Thuram che consegna la palla ad Abraham ,l’inglese evita Bisseck e infila con un diagonale Martinez.

.L’Inter scossa è diventata aggressiva più e con Barella impegnaMaignan con un destro a giro dal limite dell’area, poi l’ingresso di Mkhitaryan e Zalewski al posto di Frattesi e Carlos Augusto ha riportato l’Inter ai suoi soiliti livelli più qualità e tempi di gioco in mezzo al campo , così al 67′ arriva il pareggio e di Calhanoglu con una delle sue botte dal limite dell’area ,m dopo un’azione prolungata gestita da Zalewski e dall’armeno.

Il Milan non è più riuscito ad imbastire trame di gioco interessanti né a sfruttare le ripartenze, mentre l’Inter ha avuto altre due occasioni : all’80’ il portiere rossonero ha chiuso lo specchio a Zalewski da pochi passi, superandosi poi pochi minuti più tardi su Mkhitaryan.

—

IL TABELLINO

MILAN-INTER 1-1

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Reijnders, Fofana (42′ st Bondo); Jimenez (23′ st Sottil), Pulisic (31′ st Joao Felix), Leao (42′ st Chukwueze); Abraham (31′ st Gimenez). A disp.: Sportiello, Torriani, Pavlovic, Bartesaghi, Tomori, Terracciano, Jovic, Camarda. All.: S. Conceiçao.

Inter (3-5-2): J. Martinez; Bisseck (14′ st Pavard), De Vrij (33′ st Acerbi), Bastoni; Darmian, Frattesi (14′ st Mkhitaryan), Calhanoglu, Barella, C. Augusto (14′ st Zalewski); Thuram, Correa (45′ st Berenbruch). A disp.: Sommer, Di Gennaro, Dimarco, Cocchi, Arnautovic, Alexiou, Aidoo, Re Cecconi. All.: S. Inzaghi

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 2′ st Abraham (M), 22′ st Calhanoglu (I)

Ammoniti: Hernandez, Reijnders (M); Acerbi, Bisseck (I)