F1 . Gp Suzuka , seconde libere: fuori pista di Jack Doohan, pilota al centro medico

Attimi di paura durante il secondo turno di prove libere del Gran Premio del Giappone

Una violenta uscita di pista per Jack Doohan ha scatenato il panico vista la violenza del’impatto. le ragioni dell’uscita dalla pista del 22enne pilota australiano a bordo della sua Alpine, le cause sono ancora in fase di accertamento. Il forte vento in coda o il DRS rimasto aperto tra le possibili cause dell’incidente. Jack ha subito comunicato di essere ok ma ha impiegato qualche minuto a lasciare l’abitacolo della sua A524 pesantemente danneggiata. Assistito in pista dal team medico della F1, Doohan è stato poi accompagnato in ambulanza al centro medico del circuito per un controllo medico , si teme che possa partecipare alla gara.