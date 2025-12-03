Napoli ai quarti Coppa Italia. Cagliari battuto 11a 10 ai calci di rigore

Napoli-Cagliari degli ottavi di finale di Coppa Italia finisce col risultato di 11-10 dopo i calci di rigore, tempi regoamentrari terminati 1- 1. Gli azzurri sfideranno la vincente di Fiorentina-Como che si giocherà il 27 gennaio.

Il Napoli ha dovuto sudare le cosidette sette camvie per aver ragione di un Cagkliari inesistente nel primo tempo e sotto di un gol messo a asegno da Lucca al (28′) con un colpo di testa su cross del giovane Vergara. Nella rirpesa è un’altro Cagliari con Sebastiano Esposito in campo , il giovane di Castellammare di Stabia pareggia i conti (67’), un pò fortunasamente l’attaccante sardo approfitta di un rimpallo su JUan Jesus. Conte non ci sta e manda in campo la sua fanteri: McTpminay, Neres e Lang , sale in cattedra Caprile il portiere x partenopeo comincia il suo personale show , evitando di capitolare in due occasioni con interventi determinanti sulle conclusioni di Mc Tominay e Neres. Si va ai calci di rigore Dagli undici metri, Felici colpisce la traversa e Caprile para il penalty di Neres. Si procede quindi a oltranza e a decidere sono la parata diMilinkovic-Savic su Luvumbo e il gol finale di Buongiorno. Pur soffrendo, il Napoli vola dunque ai quarti di finale. I campioni d’Italia troveranno la vincente di Fiorentina-Como (gara in programma il 27 gennaio 2026).





IL TABELLINO

NAPOLI-CAGLIARI 10-9 dcr (1-1)

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera (29’ st Lang); Mazzocchi (23’ st Buongiorno), Vergara (29’ st Neres), Elmas, Spinazzola; Politano, Lucca (23’ st Hojlund), Ambrosino (15’ st McTominay). A disp.: Contini, Ferrante, Rrahmani, Di Lorenzo, Lobotka. All.: Conte

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Di Pardo, Rodriguez (16’ st Idrissi), Luperto, Obert; Adopo, Deiola (40’ st Felici); Luvumbo, Gaetano (11’ st Borrelli), Kilicsoy (11’ st S. Esposito); Pavoletti (11’ st Prati). A disp.: Ciocci, Radunovie, Rog, Cavuoti, Pintus, Liteta, Zappa, Grandu, Trepy, Sulev. All.: Pisacane

Arbitro: Sacchi.

Marcatori: 28’ Lucca (N), 22’ st S. Esposito (C).

Sequenza rigori Napoli: Politano (gol), McTominay (gol), Lang (gol), Hojlund (gol), Neres (errore), Elmas (gol), Milinkovic-Savic (gol), Spinazzola (gol), Juan Jesus (gol), Buongiorno (gol).

Sequenza rigori Cagliari: Obert (gol), Borrelli (gol), Prati (gol), Felici (errore), S. Esposito (gol), Luperto (gol), Adopo (gol), Idrissi (gol), Di Pardo (gol), Luvumbo (errore).

Ammoniti: Luperto (C), Prati (C).



